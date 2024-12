La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 426. Nella notte decine di coloni hanno dato fuoco a decine di edifici e veicoli palestinesi in Cisgiordania, dopo che gli agenti avevano demolito tre palazzi in un vicino avamposto israeliano. Si sono verificati scontri e arresti. In Siria si è riacceso il fronte orientale dove sono presenti forze filo-Usa e forze filo-iraniane: sono in corso scontri per la conquista di territori a est del fiume Eufrate. Secondo fonti Afp, Hamas e Fatah hanno raggiunto un accordo sulla formazione di un comitato congiunto per amministrare Gaza dopo la guerra. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiede la fine della guerra: "L'Italia ha offerto sostegno a Israele ma la guerra non può essere infinita. Israele deve ammettere che i suoi obiettivi militari sono stati raggiunti, e che adesso - dopo la tregua in Libano - è possibile fermare le operazioni". Secondo alcuni media, bombe nel campo di Nuseirat nel centro della Striscia di Gaza centrale avrebbero colpito la folla in coda per il pane: diversi morti tra cui quattro bambini. Raid israeliani sul campo Al Mawasi sempre a Gaza: almeno 20 vittime.