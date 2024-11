Tv pubblica Israele: "C'è l'accordo per la tregua in Libano" | Emirati: arrestati i tre presunti assassini del rabbino israelo-moldavo Zvi Kogan | Tel Aviv: "E' terrorismo antisemita"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 416. Fonti del governo israeliano hanno detto alla tv pubblica Kan, che l'accordo per la tregua in Libano "è chiuso". Secondo l'emittente il primo ministro Benyamin Netanyahu sta studiando come spiegarlo all'opinione pubblica. Gli Emirati Arabi Uniti fanno sapere di aver arrestato i tre presunti assassini di Zvi Kogan, un rabbino israelo-moldavo scomparso da giovedì. Il suo corpo senza vita, è stato trovato proprio nel territorio degil Emirati. Israele ritiene che sia stato un omicidio, definendolo un episodio "spregevole" di "terrorismo antisemita". Gli Stati Uniti "condannano con forza" l'omicidio. Attacco israeliano a Beirut, dove ci sarebbero "almeno 30 morti e un gran numero di feriti", secondo soccorritori citati dall'agenzia statale Ani. Le Brigate Ezzedin al Qassam, l'ala militare del movimento islamista Hamas, hanno annunciato l'uccisione di un'israeliana ostaggio nella Striscia di Gaza settentrionale, dove è in corso l'operazione militare dell'esercito di Israele. Israele nomina il nuovo ambasciatore negli Usa: è Yechiel Leiter, vicino al Partito repubblicano americano.