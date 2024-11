M.O., Hamas: "Morto un ostaggio" | Attacco israeliano distrugge edificio nel centro di Beirut: morti e feriti

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 415. Attacco israeliano a Beirut, vi sarebbe "almeno 30 morti e un gran numero di feriti", secondo soccorritori citati dall'agenzia statale Ani. Quattro militari italiani della missione Unifil sono rimasti feriti dopo che è stata colpita la base di Shama nel sud del Libano. Alcuni dei soldati, appartenenti alla Brigata Sassari, sono stati investiti da schegge di vetro e pietrisco. Meloni sul mandato di arresto della Cpi per Netanyahu e Gallant: "Valuteremo ma non equipariamo Israele e Hamas, le motivazioni non siano politiche". Le Brigate Ezzedin al Qassam, l'ala militare del movimento islamista Hamas, hanno annunciato l'uccisione di un'israeliana ostaggio nella Striscia di Gaza settentrionale, dove è in corso l'operazione militare dell'esercito di Israele.