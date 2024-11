Israele-Hamas, giorno 410 di guerra: le notizie in diretta

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 410. Secondo i media israeliani il Libano ed Hezbollah hanno accettato la proposta di tregua degi Stati Uniti. L'inviato della Casa Bianca si sta recando a Beirut per proseguire i colloqui. Intanto stando a indiscrezioni, il premier Benyamin Netanyahu nel corso di un colloquio confidenziale avrebbe dato una stima, davanti ai membri della Commissione per gli Affari esteri e la sicurezza della Knesset, sul numero degli ostaggi a Gaza: "La metà sarebbe ancora in vita, gli altri 50 sarebbero morti". Nuovi raid su Gaza: secondo l'agenzia palestinese Wafa ci sarebbero diversi morti, tra i quali anche bambini. Borrell: "Non ci sono più parole per definire quello che sta accadendo a Gaza, le ho finite. Il 70% dei morti a Gaza sono donne o bambini, l'età più comune delle vittime sono bambini sotto i 9 anni".