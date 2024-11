Media: "Hezbollah accetta proposta Usa di cessate il fuoco" | Il Papa: "Indagare se a Gaza è in atto un genocidio" | Ambasciata di Israele presso la Santa Sede: "Esercitiamo il nostro diritto all'autodifesa"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 409. La risposta di Hezbollah alla bozza di accordo di cessate il fuoco con Israele, presentata dagli Stati Uniti, è stata "sì, ma" e i negoziati continuano per chiudere i punti rimasti in sospeso. Lo riferisce il corrispondente di Axios dagli Usa dopo che la tv libanese Lbci ha detto che il Libano ha informato l'amministrazione Biden che Hezbollah ha dato una risposta positiva alla proposta di tregua con Israele. Il Papa nel libro in uscita nei prossimi giorni invita a "indagare con attenzione" per determinare se "ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche di un genocidio". La replica dell'ambasciata israeliana presso la Santa Sede: "Il 7 ottobre è stato un massacro genocida, da allora abbiamo esercitato il nostro diritto all'autodifesa". Un raid di Israele ha colpito il sito libanese di Tiro, dichiarato patrimonio Unesco: almeno 11 morti.