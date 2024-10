Gli Stati Uniti avvertono Israele: "Migliori la situazione a Gaza o nostre armi a rischio" | Hezbollah minaccia: "Abbiamo diritto a colpire tutto Israele"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 376. Il segretario di Stato americano Antony Blinken e quello alla Difesa Austin hanno inviato una lettera a Israele chiedendo di adottare misure per migliorare la situazione umanitaria a Gaza "entro 30 giorni" al fine di evitare un embargo sulle armi americane. Intanto, il numero 2 di di Hezbollah Naim Qassem, torna a minacciare lo Stato ebraico: "Dato che Israele ha preso di mira tutto il Libano, abbiamo il diritto di prendere di mira tutto Israele". Un attacco terroristico in autostrada nel centro di Israele, ha causato un morto e quattro feriti. L'attentatore che ha sparato all'impazzata allo svincolo della Route 4 a bordo di una vettura è stato ucciso. La polizia sta cercando un altro terrorista che probabilmente era con l'attentatore ucciso. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto che "la risposta di Israele all'Iran sarà precisa e mortale e arriverà presto". Il premier Meloni: sull'attacco a Unifil l'atteggiamento di Israele è "ingiustificabile".