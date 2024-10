Libano, Unifil: due tank israeliani sono entrati in una nostra postazione | L'Onu: "Questi attacchi potrebbero essere crimini di guerra"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 374 e si allarga ai Paesi confinanti. L'Unifil fa sapere che due carri armati israeliani "sono entrati con la forza" in una postazione Unifil nel sud del Libano. Netanyahu avverte: l'Onu rimuova l'Unifil dalle roccaforti di Hezbollah. Da parte sua, Unifil accusa Tel Aviv chiedendo "spiegazioni" dopo le "scioccanti violazioni" contro i suoi uomini e le sue postazioni. E Guterres chiarisce che questi attacchi "potrebbero essere considerati crimini di guerra". Intanto gli Usa fanno sapere di star per inviare un sistema anti-missile a Tel Aviv per difendersi dall'Iran. Ed Hezbollah rivendica il lancio del drone che ha colpito Israele facendo 67 feriti.