La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 368. Sirene anti-aeree e forti boati sono risuonati nell'area di Tel Aviv a seguito del lancio di razzi dal Libano. Sirene anche in altre città del centro di Israele. Hezbollah: "Presa di mira una base dell'intelligence israeliana". Continuano intanto i raid israeliani sul Libano, con uno che è stato effettuato vicino all'aeroporto di Beirut. Hamas fa sapere che continuerà la "lunga guerra di logoramento". Alla cerimonia commemorativa del primo anniversario degli attacchi del 7 ottobre, il premier Netanyahu promette: "Finché i nostri ostaggi saranno a Gaza, continueremo a combattere". Meloni ribadisce "il legittimo diritto di Israele a difendersi e a vivere in sicurezza nei propri confini, ma anche la necessità che questo sia esercitato nel rispetto del diritto internazionale umanitario".