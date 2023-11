Israele: "Hamas ha perso il controllo del nord di Gaza" | 50mila palestinesi evacuati al Sud | Negoziati per gli ostaggi

Prosegue la guerra in Medioriente.

Oltre 50mila palestinesi sono passati dal settore nord di Gaza a quello sud. Per Israele è il segno che "Hamas ha perso il controllo del nord di Gaza". Il segretario Onu avverte: "A Gaza il numero dei bambini morti supera qualunque guerra". Il Qatar sta negoziando con Israele e Hamas, in coordinamento con gli Stati Uniti, il rilascio di 12 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di tre giorni. Ma Netanyahu avvisa che senza il rilascio di tutte le persone trattenute con la forza non ci saranno tregue. Il Papa torna a invocare la pace e avverte: "La guerra è sempre una sconfitta". Il premier israeliano convoca i leader degli insediamenti ebraici in Cisgiordania "per la grave escalation in atto nella Giudea-Samaria".