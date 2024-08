M.O., Hamas: "Colloqui per tregua a Gaza verso il collasso a causa delle richieste di Israele"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 330. I negoziati stanno "andando verso il collasso a causa delle richieste di Tel Aviv": lo ha dichiarato una fonte anonima di alto livello del gruppo palestinese al media filo-Hezbollah Al-Mayadeen, rilanciato da Times of Israel. Intanto, secondo i media libanesi, ripresi da quelli israeliani, l'Iran sarebbe pronto ad attaccare lo Stato ebraico nei prossimi 2-3 giorni al massimo. L'Onu con l'Oms annuncia un accordo per "pause umanitarie" localizzate, in modo da portare avanti la vaccinazione antipoliomielite. Le autorità israeliane hanno concordato una tregua di tre giorni per diverse ore al giorno, per consentire dal 1° settembre la campagna di vaccinazione dei bambini.