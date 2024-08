La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 315. Secondo round a Doha per i colloqui di pace per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Usa, Egitto e Qatar lavorano incessantemente. Hamas, non partecipa, ma pretende il ritiro immediato di Israele. La Casa Bianca ha definito "promettente" l'inizio dei colloqui. Secondo Hamas, dal 7 ottobre i morti nella Striscia hanno superato quota 40mila. L'Idf ha annunciato di aver ucciso più di 17mila terroristi dall'inizio della guerra. Il Qatar invita l'Iran a riflettere sull'attacco di rappresaglia contro Israele per non bloccare i colloqui di pace. E in Cisgiordania coloni israeliani attaccano un villaggio palestinese scatenando l'ira di Netanyahu.