Gaza, Blinken a Israele: evitare azioni come quella di Ben Gvir alla Spianata delle moschee | Dal Libano 15 razzi sul nord di Israele | Lo spiraglio dall'Iran: "Con tregua a Gaza, Teheran non attaccherà"

Secondo un'inchiesta di Haaretz, unità dell'esercito israeliano a Gaza hanno utilizzato palestinesi scelti a caso per usarli come scudi umani per i soldati durante le operazioni, come l'ispezione di tunnel. Secondo il giornale israeliano, perfino l'ufficio del capo di stato maggiore è a conoscenza del fatto che i soldati scelgano cittadini di Gaza per le missioni. "Gli ordini proibiscono l'uso di civili di Gaza per missioni che mettono deliberatamente a rischio le loro vite. Le accuse sono state inoltrate alle autorità per la revisione", il commento di un portavoce.