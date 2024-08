La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 312. Secondo Fox News, l'Iran e i suoi satelliti della Mezzaluna sciita potrebbero lanciare un attacco contro lo Stato ebraico entro le prossime 24 ore. Il presidente Usa Joe Biden ha sentito i leader europei per un appello congiunto a Teheran dal non attaccare. Telefonata del ministro Tajani al suo omologo iraniano che ha ribadito il diritto di Teheran a rispondere. Hamas, da parte sua, ha fatto sapere che non parteciperà ai colloqui che si terranno giovedì e ha invitato ad "applicare" il piano in tre fasi proposto agli inizi di luglio dagli americani. Intanto il Pentagono ha annunciato lo spiegamento di un sottomarino con missili guidati (l'Uss Georgia) in Medioriente.