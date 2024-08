Coloni assaltano città in Cisgiordania, Netanyahu condanna: "Puniremo responsabili"

Sia il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu sia il presidente Yitzhak Herzog hanno condannato fermamente le violenze compiute da coloni mascherati che hanno incendiato case e automobili in una città della Cisgiordania, provocando la morte di un palestinese. L'ufficio del primo ministro intende considerare l'incidente "con severità", ma inquadra le azioni come un tentativo di combattere il terrorismo, piuttosto che come terrorismo in sè. L'ufficio di Natanyahu ha poi annunciato che "i responsabili saranno catturati, processati e condannati". Lo scrive The Times of Israel.