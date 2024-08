Media: "A Gaza l'esercito di Israele ha raggiunto il massimo risultato militare" | Hamas non parteciperà ai negoziati di pace in Qatar

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 314. Alla vigilia dei colloqui di Doha, ai quali non parteciperanno i fondamentalisti della Striscia, lo Stato ebraico ha stilato una lista dei nomi dei 33 ostaggi ancora in vita che, dal suo punto di vista, dovranno essere rilasciati nella prima fase dell'accordo. Secondo il New York Times, che cita funzionari americani, Israele ha raggiunto il massimo risultato possibile a Gaza da un punto di vista militare: continuare a bombardare aumenta solo i rischi per i civili. Il ministro della Sicurezza nazionale di ultradestra Itamar Ben Gvir, è salito sulla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio per gli ebrei) con centinaia di seguaci che si sono prostrati a terra, violando le istruzioni della polizia e lo status quo del sito. Usa e Ue condannano il gesto. Dagli Usa arrivano altri 20 miliardi di dollari di aiuti a Israele per comprare armi.