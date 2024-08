Dal Libano Hezbollah attacca con decine di razzi il nord di Israele

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 303. Nella notte decine di razzi sono stati lanciati dal Libano contro le comunità nel nord di Israele. Lo rende noto l'Idf, spiegando che "la maggior parte dei razzi è stata intercettata". Hezbollah conferma l'attacco. L'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto ha reso noto su X che una "nave è stata colpita da un missile a est di Aden di fronte alle coste dello Yemen". Biden, rivelano i media israeliani, avrebbe rimproverato Netanyahu affinché smettesse di prenderlo in giro sui presunti progressi dei negoziati.