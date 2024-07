Ucciso a Teheran capo politico di Hamas | "Khamenei ha ordinato di colpire Israele" | Netanyahu: "Colpi devastanti ai nostri nemici"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 300. Un missile israeliano ha ucciso il capo dell'ufficio politico di Hamas Ismail Haniyeh a Theran. Allarme nel mondo per le conseguenze del blitz. Russia, Cina e Paesi arabi condannano lo Stato ebraico. Teheran prepara la risposta e all'Onu dice: "Da Israele un atto terroristico". Secondo il Nyt, Khamenei ha ordinato di colpire direttamente Israele. Gli Stati Uniti, con il segretario di Stato Blinken, affermano di non essere stati "né coinvolti né informati" e insistono per il cessate il fuoco a Gaza come "imperativo" immediato. Hezbollah annuncia che è stato ritrovato il corpo del leader militare Fuad Shukr, ucciso da un attacco israeliano a Beirut. "Abbiamo inferto colpi devastanti a tutti i nostri nemici", commenta il premier israeliano Netanyahu.