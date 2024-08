La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 301. Il movimento libanese Hezbollah ha lanciato decine di missili sul nord di Israele. Il portavoce delle forze armate dello Stato ebraico ha reso noto che cinque missili sono stati lanciati dal Libano sulla Galilea e che due di questi sono stati intercettati. Oltre all'Iran, che ha minacciato di colpire direttamente Israele, anche gli Houthi dello Yemen hanno promesso una "risposta militare". L'Idf è "in stato di massima allerta". Il presidente Usa Biden, in una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ha ribadito il suo "impegno per la sicurezza di Israele contro tutte le minacce provenienti dall'Iran, compresi i gruppi terroristici che sostiene come Hamas, Hezbollah e gli Houthi". Grande folla a Teheran ai funerali ufficiali di Ismail Haniyeh, ucciso nella capitale iraniana.