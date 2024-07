La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 296. Si è svolto a Roma il vertice sui negoziati per un cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi: il capo del Mossad David Barnea, che ha visto il direttore della Cia William Burns, il premier del Qatar e il capo dell'intelligence egiziana, ha detto che "le trattative proseguono nei prossimi giorni". E' di 12 morti il bilancio del razzo lanciato dal Libano che ha colpito un campo da calcio nella cittadina druso-israeliana di Majdal Shams. "Questo attacco è stato condotto da Hezbollah libanese. Era un loro razzo e lanciato da un'area che controllano. Dovrebbe essere universalmente condannato", fa sapere la Casa Bianca. La tv di Beirut avverte: "L'attacco israeliano è certo, si lavora per limitare i danni". Hamas intanto proclama il 3 agosto "giornata di mobilitazione per Gaza". Crosetto: "Preoccupazione per italiani in Libano".