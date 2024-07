La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 293. Nell'atteso intervento al Congresso americano (dove spiccava l'assenza di Kamala Harris), Netanyahu ha affermato: "Sono venuto qui per assicurarvi una cosa, che vinceremo. Quello che sta accadendo non è uno scontro di civiltà, ma tra barbarie e civiltà, tra coloro che glorificano la morte e coloro che glorificano la vita. Per far trionfare le forze della civiltà, Usa e Israele devono stare insieme". Il premier israeliano ha parlato in un Capitol Hill diviso e blindatissimo, tra numerose defezioni dem (circa 100) e le fragorose proteste di migliaia di manifestanti pro Palestina con la polizia che è intervenuta anche con lo spray al peperoncino. Manifestanti che, lo stesso Netanyahu ha poi apostrofato sprezzantemente come "utili idioti dell'Iran". Il focus è stato ovviamente difendere il proprio operato a Gaza, ottenere sostegno per continuare la battaglia contro Hamas e contenere i gruppi filo iraniani come Hezbollah e Houthi mettendo nel mirino "l'asse del terrore iraniano che minaccia Usa, Israele e il mondo arabo". Il leader israeliano incontrerà Biden giovedì alla Casa Bianca e Trump venerdì nella residenza del tycoon a Mar-a-Lago