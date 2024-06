La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 242. L'Egitto ha riferito che i fondamentalisti hanno accettato la proposta americana di cessate il fuoco a Gaza, chiedendo però che venga garantita una tregua duratura. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha invece precisato che la proposta di accordo non fermerà la guerra, ma porterà a un cessate il fuoco temporaneo per liberare gli ostaggi israeliani detenuti a Gaza. Intanto la Russia ha "condannato con fermezza" gli attacchi aerei israeliani sulla città siriana di Aleppo. In una nota il ministero degli Esteri russo ha precisato che "queste azioni aggressive possono portare a conseguenze estremamente pericolose e provocare un'escalation armata su larga scala".