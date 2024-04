L'Iran lancia l'operazione "Promessa vera" e attacca Israele | Lanciati centinaia di droni kamikaze e missili

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 191.

L'Iran ha lanciato l'attacco a Israele con tre ondate di decine di droni. Lanciati anche missili da crociera. Joe Biden incontra i funzionari del Consiglio per sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca. Il premier Benyamin Netanyahu ha dichiarato: "i nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco". Secondo il Wsj gli Usa hanno spostato navi da guerra in posizione per proteggere non solo Israele ma le proprie forze in Medio Oriente.