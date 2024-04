Fotogallery - In 100mila in piazza a Tel Aviv per chiedere elezioni e ostaggi

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 187.

Secondo la Cnn, i fondamentalisti della Striscia affermano di non essere in grado di identificare e rilasciare i 40 ostaggi richiesti dallo Stato ebraico (uomini giovani, compresi soldati) per la prima fase della tregua. Intanto si infiamma la situazione sul fronte iraniano. Dopo l'ennesima minaccia di Khamenei di ritorsioni per l'attacco israeliano a Damasco, Tel Aviv avverte: "Se attaccati sul nostro territorio reagiremo colpendo in Iran". Gli Usa fanno sapere che la risposta di Hamas al cessate il fuoco finora è stata "meno che incoraggiante". Mentre Israele acquista 40mila tende per preparare l'evacuazione di centinaia di migliaia di palestinesi da Rafah, Gallant smentisce Netanyahu. "Il governo israeliano - afferma il ministro della Difesa - non ha ancora stabilito una data per un'operazione militare su larga scala" nella città nel sud di Gaza. La Lufthansa sospende i voli da e per Teheran.