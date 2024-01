Soldati Usa uccisi in Giordania, l'Iran nega il coinvolgimento | Biden convoca il Consiglio per la Sicurezza: "Risponderemo"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 116.

Tre soldati americani sono stati uccisi e almeno 25 sono rimasti feriti in un attacco di droni su una base Usa in Giordania, al confine con la Siria. "Erano tre patrioti, il loro sacrificio non sarà dimenticato: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo", ha detto Joe Biden che accusa i miliziani filo-iraniani. Il presidente americano convoca poi il Consiglio per la sicurezza nazionale e valuta "diverse opzioni" per rispondere al raid. Quest'ultimo aggrava la tensione in Medioriente, mentre a Parigi si tratta su un accordo che sembrava "vicino" per una tregua di due mesi nei bombardamenti su Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi rapiti il 7 ottobre e ancora prigionieri di Hamas. Che annuncia: "Libereremo gli ostaggi se Israele pone fine alla guerra". Ma intanto l'esercito israeliano ha ordinato lo sgombero di diversi quartieri di Gaza City, evidentemente in previsione di una nuova offensiva. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz annuncia: "Ho appena annullato gli incontri del capo dell'Unrwa Philippe Lazzarini fissati per mercoledì in Israele. I sostenitori del terrorismo non sono benvenuti qua".