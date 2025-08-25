Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 29 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Israele attacca gli Houthi in Yemen, Netanyahu: "La pagheranno" | Esercito nella periferia di Gaza City per preparare l'offensiva

Il capo delle Idf: "C'è un accordo sugli ostaggi, dobbiamo accettarlo". Altri quattro palestinesi uccisi mentre cercavano cibo. Il ministro Smotrich: "Non lasciate andare chi non evacua"

di Redazione online
25 Ago 2025 - 00:51

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 689. Le forze israeliane hanno attaccato gli Houthi a Sana'a, in Yemen. "Il regime terroristico degli Houthi pagherà un prezzo molto alto per la sua aggressione contro di noi", ha dichiarato Benjamin Netanyahu. Le Idf hanno avviato operazioni militari alla periferia di Gaza City, "in vista di una grande offensiva per conquistare l'intera città". Decine di migliaia di riservisti dovrebbero presentarsi in servizio il 2 settembre per una vasta operazione militare, che probabilmente inizierà nelle prossime settimane. Nella Striscia ci sono stati altri otto decessi per malnutrizione e le forze israeliane hanno ucciso altri quattro palestinesi che stavano cercando cibo. "Chi non evacua, non lasciate che se ne vada. Senza acqua, senza elettricità, può morire di fame o arrendersi. Questo è ciò che vogliamo e voi siete in grado di farlo", ha affermato il ministro Smotrich.

Israele: entrati nella Striscia di Gaza 370 tir carichi di aiuti umanitari

"Chiunque ci attacchi, lo attaccheremo. Credo che l'intera regione stia imparando la forza e la determinazione di Israele". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo aver assistito agli attacchi aerei israeliani contro i ribelli yemeniti. "Il regime terroristico degli Houthi sta imparando a sue spese che pagherà e sta pagando un prezzo molto alto per la sua aggressione contro Israele".

