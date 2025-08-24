Israele, i carri armati entrano a Gaza City | Il ministro Smotrich: "Chi non lascia la città muoia o si arrenda"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 688. I carri armati israeliani sono entrati nel quartiere Sabra di Gaza City. "Chi non evacua, non lasciate che se ne vada. Senza acqua, senza elettricità, può morire di fame o arrendersi. Questo è ciò che vogliamo e voi siete in grado di farlo", ha affermato il ministro Smotrich alle Idf. Sono oltre mille i morti in Cisgiordania dall'inizio del conflitto scatenato dalle stragi compiute da Hamas il 7 ottobre 2023. Secondo Al Jazeera risultano 1.031 uccisi, inclusi 210 bambini, e 9.684 feriti. Papa Leone XIV dice che "tutti i popoli devono essere rispettati dai potenti nella loro identità e nei loro diritti, in particolare il diritto di vivere nelle proprie terre, e nessuno può costringerli a un esilio forzato".