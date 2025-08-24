Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 44 minuti fa
Israele, i carri armati entrano a Gaza City | Il ministro Smotrich: "Chi non lascia la città muoia o si arrenda"

A Migliaia scendono in piazza a Tel Aviv: "Può essere l'ultima occasione per gli ostaggi". Papa Leone: "Nessun popolo può essere costretto all'esilio". Trump: "Forse meno di venti gli ostaggi ancora vivi"

di Redazione online
24 Ago 2025 - 01:03

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 688. I carri armati israeliani sono entrati nel quartiere Sabra di Gaza City. "Chi non evacua, non lasciate che se ne vada. Senza acqua, senza elettricità, può morire di fame o arrendersi. Questo è ciò che vogliamo e voi siete in grado di farlo", ha affermato il ministro Smotrich alle Idf. Sono oltre mille i morti in Cisgiordania dall'inizio del conflitto scatenato dalle stragi compiute da Hamas il 7 ottobre 2023. Secondo Al Jazeera risultano 1.031 uccisi, inclusi 210 bambini, e 9.684 feriti. Papa Leone XIV dice che "tutti i popoli devono essere rispettati dai potenti nella loro identità e nei loro diritti, in particolare il diritto di vivere nelle proprie terre, e nessuno può costringerli a un esilio forzato".

