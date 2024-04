Usa: "Lo Stato di Palestina nasca da trattative con Israele, non all'Onu" | Hamas: "Senza il ritiro israeliano da Gaza, niente intesa"

Fotogallery - Budapest, Ilaria Salis in tribunale ancora in catene

Olanda, diverse persone prese in ostaggio in un caffé

Fotogallery - Finlandia, 12enne apre il fuoco in una scuola

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 181.

Secondo gli Usa, uno Stato palestinese "deve nascere da trattative dirette con Israele, piuttosto che nell'ambito dell'Onu". Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ribadisce: "Senza il ritiro di Israele da Gaza niente intesa". Sulle tensioni nella regione è intervenuto anche Sergio Mattarella: "Siamo preoccupati dopo la nefasta giornata di vergogna del 7 ottobre, con attacchi di Hamas contro inermi cittadini e poi con la reazione di Israele con sofferenze gravissime per la popolazione di Gaza. Una condizione che rischia di creare ostacoli anziché agevolare la prospettiva di sicurezza di Israele". Sette operatori umanitari di World Central Kitchen, tutti stranieri, sono rimasti uccisi in un raid israeliano nella Striscia di Gaza. L'esercito israeliano: "È stato un grave errore". Dopo il raid israeliano a Damasco in cui è stato ucciso l'alto comandante pasdarn, Mohamad Reza Zahedi, la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, avverte: "Puniremo Israele".