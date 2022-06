Israele, Bennett: "Sull'energia aiuteremo l'Europa con gas naturale" 

Naftali ha poi aggiunto: "Abbiamo parlato della collaborazione necessaria affinché il nostro gas naturale possa servire anche all'Italia".

"Abbiamo aiutato i nostri Paesi a tornare alla stabilità economica"

- Il primo ministro di Tel Aviv ha sottolineato l'intesa raggiunta con il premier Mario Draghi chiarendo: "Entrambi abbiamo aiutato i nostri Paesi a tornare alla stabilità economica ed entrambi siamo determinati ad agire per il benessere dei nostri Paesi". Bennett ha quindi ricordato l'approccio "whatever it takes" di Draghi e ha aggiunto: "Anche io farà tutto il necessario per portare i rapporti tra Israele e Italia a nuove vette".

Draghi: grazie a Israele per la mediazione nel conflitto

- Draghi ha espresso a Bennett il suo ringraziamento "per lo sforzo di mediazione" nella crisi ucraina e ha sottolineato che "con il primo ministro abbiamo discusso anche del conflitto. L'Italia sostiene e continuerà a sostenere l'Ucraina e il suo desiderio di far parte dell'Europa".

"Corridoi del grano, agire subito"

- Il premier italiano è poi tornato sulla crisi del cibo spiegando: "Abbiamo discusso anche del rischio di catastrofe alimentare dovuta al blocco dei porti del Mar Nero. Dobbiamo operare con la massima urgenza dei corridoi sicuri per il trasporto del grano. Abbiamo pochissimo tempo, perché tra poche settimane il nuovo raccolto sarà pronto e potrebbe essere impossibile conservarlo".