Missili su Tel Aviv e Haifa | Israele attacca le basi militari iraniane: uccisi il capo dell'intelligence pasdaran e due ufficiali | Da venerdì almeno 224 morti nei raid sull'Iran

Il conflitto in Medioriente è giunta al giorno 619. Non si arresta la guerra tra Israele e Iran, con continui raid e contro-attacchi tra Tel Aviv e Teheran. Si registrano almeno 13 morti e oltre 300 feriti in Israele, mentre in Iran sono almeno 224 vittime da venerdì. In serata udite esplosioni nel centro di Tel Aviv e ad Haifa, dove un edificio è stato colpito da un missile iraniano. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha confermato che il capo del dipartimento di intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Kazemi, e altri due ufficiali sono stati uccisi a Teheran. La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata evacuata in un bunker sotterraneo nel nord-est di Teheran poche ore dopo l'inizio dei raid israeliani di venerdì, secondo quanto riportato da Iran International, citando due fonti informate all'interno del Paese. Khamenei si trova insieme a tutta la sua famiglia nel rifugio di Lavizan, affermano le fonti. Donald Trump annuncia: "Gli Usa continueranno a sostenere Israele a difendersi, ok a Putin come mediatore". Intanto Netanyahu ha smentito che il presidente Trump abbia posto il veto al piano israeliano di uccidere la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, riferito alla Reuters da due funzionari statunitensi.