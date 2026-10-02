Israele, l'Alta Corte annulla il divieto contro i partiti arabi: potranno partecipare alle elezioni del 27 ottobre

L'Alta Corte si è pronunciata anche sul caso di Ofer Cassif, deputato del partito Hadash, la cui candidatura era stata respinta dalla Commissione elettorale centrale. Con sette voti favorevoli e due contrari, i giudici hanno annullato l'esclusione. Pur esprimendo una netta disapprovazione per alcune dichiarazioni del parlamentare, la Corte ha stabilito che non sussistono i rigorosi requisiti dettati dalla legge necessari per impedirgli di candidarsi.