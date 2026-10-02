Israele, l'Alta Corte annulla il divieto contro i partiti arabi: potranno partecipare alle elezioni del 27 ottobre

I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione elettorale centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato da LaPresse, la decisione riguarda l'intera Joint List, la coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba, e Ra'am, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo Bennett-Lapid.
Riammesso anche Cassif
L'Alta Corte si è pronunciata anche sul caso di Ofer Cassif, deputato del partito Hadash, la cui candidatura era stata respinta dalla Commissione elettorale centrale. Con sette voti favorevoli e due contrari, i giudici hanno annullato l'esclusione. Pur esprimendo una netta disapprovazione per alcune dichiarazioni del parlamentare, la Corte ha stabilito che non sussistono i rigorosi requisiti dettati dalla legge necessari per impedirgli di candidarsi.