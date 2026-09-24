Susan Sarandon arrestata per aver protestato contro Netanyahu all'Onu

Susan Sarandon è stata arrestata giovedì 24 settembre assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato la presenza del premier israeliano Benjamin Netanyahu all’assemblea generale dell’Onu. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. Con lei c'erano la candidata democratica al Congresso Darializa Avila Chevalier e il consigliere comunale Chi Osséo, anche loro presi in custodia dalla polizia newyorchese. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell’Onu, era organizzata da Jewish Voice for Peace e aveva attirato circa 250 persone.

