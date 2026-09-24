Susan Sarandon arrestata per aver protestato contro Netanyahu all'Onu

Susan Sarandon è stata arrestata giovedì 24 settembre assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato la presenza del premier israeliano Benjamin Netanyahu all’assemblea generale dell’Onu. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. Con lei c'erano la candidata democratica al Congresso Darializa Avila Chevalier e il consigliere comunale Chi Osséo, anche loro presi in custodia dalla polizia newyorchese. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell’Onu, era organizzata da Jewish Voice for Peace e aveva attirato circa 250 persone.
Non l'unica presenza hollywoodiana
La diva non sarebbe l'unica rappresentante dello star system americano a venire fermata: anche le attrici vincitrici di un Emmy Cynthia Nixon e Hannah Einbinder, sarebbero state arrestate durante la protesta. Protesta cui avrebbe partecipato anche Elliot Page, attore recentemente visto anche ne L'Odissea di Christoper Nolan.
Qualche settimana fa, durante la conferenza stampa del suo ultimo film The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, Sarandon aveva lamentato di essere stata marginalizzata da Hollywood per le sue posizioni pro Pal e contro Israele: “Non mi propongono più film per il mio sostegno alla Palestina. È stata una rivelazione scoprire quanto denaro gli Usa diano a Israele”, aveva detto l'attrice Premio Oscar.