Un cretino, un deficiente, un imbecille: sono alcuni degli insulti che Al Bano si è visto rivolgere sui social dopo la sua esibizione in Israele. Il cantante di Cellino San Marco ne parla di "È sempre Cartabianca", nella puntata di mercoledì 25 novembre, e risponde alle critiche senza arretrare di un passo.
"Da un giorno all'altro sarei diventato un cretino, un deficiente, un imbecille", racconta, ripercorrendo l'ondata di commenti negativi che lo ha travolto in rete dopo quel concerto.
Della sua scelta, però, non si pente e la difende con convinzione. Per lui il palco non è mai stato un terreno di schieramento politico: "La musica è strumento di pace, da sempre, e io lo difendo". Poi allarga il discorso a un invito che, nelle sue intenzioni, dovrebbe valere per tutti: "Tutti noi dobbiamo seminare la sensazione che nel mondo nasca la pace, da destra o da sinistra. Dovremmo cancellare dal vocabolario la parola 'guerra'".
Il cantante tiene anche a precisare di avere amici da entrambe le parti, sia israeliani sia palestinesi, e di ascoltare le ragioni di tutti. Per questo, sostiene, il quadro è molto più complesso di come spesso viene raccontato.
Lo dice rivolgendo una domanda provocatoria a Bianca Berlinguer: "Secondo te, lì, tutti vogliono la guerra e il male di Gaza?". Un quesito che, nelle sue intenzioni, serve a ricordare che anche in Israele le posizioni sono più sfumate di quanto appaia, e che non tutti gli israeliani si riconoscono nel conflitto.