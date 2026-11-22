Nell'incontro tra i rappresentanti del primo ministro Benjamin Netanyahu e il deputato Gadi Eisenkot non si sarebbe accennato alla possibilità di un accordo di rotazione alla guida dell'esecutivo. I rappresentanti dei due partiti si sarebbero invece concentrati su altre questioni. Secondo la testata giornalistica Walla, i temi affrontati dai team negoziali durante l'incontro hanno incluso la riforma del sistema giudiziario, la coscrizione militare degli ultraortodossi e l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sull'attacco del 7 ottobre 2023.