Israele, concluso dopo quattro ore il colloquio tra Likud e Yashar: "Previsti ulteriori colloqui, possibile governo di unità nazionale"
Nei negoziati non si sarebbe accennato alla possibilità di un accordo di rotazione alla guida dell'esecutivo tra il premier Benjamin Netanyahu e il deputato Gadi Eisenkot. Tra i temi affrontati, la riforma giudiziaria
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Si è concluso dopo quattro ore il colloquio tra gli esponenti del partito Likud e quelli di Yashar per tentare di formare un governo di unità nazionale in Israele dopo le elezioni. Lo scrive The Time of Israel. In una nota, i due partiti annunciano in un comunicato congiunto che terranno ulteriori colloqui, senza specificare quando, su un possibile governo di unità nazionale. Il comunicato aggiunge che, nel corso della riunione, "sono state esposte le posizioni su diverse questioni sostanziali ed è seguita una discussione dettagliata in merito".
Nessuna rotazione tra Netanyahu ed Eisenkot
Nell'incontro tra i rappresentanti del primo ministro Benjamin Netanyahu e il deputato Gadi Eisenkot non si sarebbe accennato alla possibilità di un accordo di rotazione alla guida dell'esecutivo. I rappresentanti dei due partiti si sarebbero invece concentrati su altre questioni. Secondo la testata giornalistica Walla, i temi affrontati dai team negoziali durante l'incontro hanno incluso la riforma del sistema giudiziario, la coscrizione militare degli ultraortodossi e l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sull'attacco del 7 ottobre 2023.