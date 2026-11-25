Nessuna bomba è caduta in Medio Oriente, ma gli Stati Uniti si trovano davanti a un bivio. Il presidente Donald Trump ha chiesto ulteriori 350 miliardi di dollari per il Pentagono per ricostruire le armi e le munizioni esaurite dal conflitto in Iran. Tuttavia, il crescente dissenso dell'opinione pubblica e del congresso dopo le elezioni di midterm possono portare ad un nuovo "shutdown" prima di Natale. La scadenza per evitare tutto ciò è fissata all'11 dicembre. Intanto, il Pentagono è in trattativa con General Motors, Ford e altri per la produzione di massa di forniture militari.