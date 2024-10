Irlanda, ergastolo a un pedofilo: ha spinto al suicidio una 12enne negli Usa

McCartney diventa così la prima persona nel Regno Unito a essere stata condannata per l'omicidio colposo di una persona che si trovava in un altro Paese. Secondo la polizia, inoltre, il pedofilo seriale, dichiaratosi colpevole per 185 capi d'imputazione, ha preso di mira oltre 3.500 minorenni utilizzando false identità su internet - tramite il cosiddetto "catfishing" - e ben 64 device informatici differenti. Da dietro lo schermo di pc, tablet e smartphone nella sua casa in Irlanda del Nord ha portato paura e sofferenza nella vita di migliaia di famiglie in Europa e in America.