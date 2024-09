Gb, ex conduttore della Bbc condannato a 6 mesi per pedopornografia

E' stato condannato Huw Edwards, il 63enne ex anchorman simbolo della Bbc riconosciutosi di recente colpevole del possesso di decine d'immagini di pesante contenuto pedopornografico. Ma la pena di sei mesi di carcere è stata sospesa per due anni con l'obbligo di seguire il programma per la rieducazione dei molestatori sessuali. Lo ha stabilito la Westminster Magistrates' Court di Londra. Il giudice, nel pronunciare la sentenza, ha detto che la reputazione dell'ex volto noto dell'emittente pubblica britannica è "distrutta". Nella serie di reati "ripugnanti" elencati è emerso anche che Edwards aveva pagato migliaia di sterline per ottenere foto e video pedopornografici dal dark web.