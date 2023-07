Gb, è Huw Edwards il giornalista Bbc al centro di scandalo sessuale | La rivelazione della moglie

È un volto noto agli inglesi, legato a molti momenti storici come il funerale della regina Elisabetta II, i matrimoni del principe William e Kate e del principe Harry e Meghan

Ora si conosce l'identità: è 61enne Huw Edwards. A rivelarlo è stata la moglie Vicky Flind, rilasciando una dichiarazione a nome del marito. La donna ha riferito che Edwards, che soffre "di problemi di salute mentale", al momento di trova in ospedale. Edwards è molto popolare nel Regno Unito: il suo volto, infatti, è legato a molti momenti storici per la tv pubblica, tra cui la morte e il funerale della regina Elisabetta II, i matrimoni del principe William e Kate e del principe Harry e Meghan.

Un giornalista della Bbc è finito al centro di uno scandalo a sfondo sessuale in Gran Bretagna .

Nei giorni scorsi era stato accusato dal tabloid "Sun", che però non aveva rilevato la sua identità, di aver pagato un giovane per foto esplicite, fin da quando questi aveva ancora 17 anni. Edwards, sospeso dall'emittente, è stato accusato anche da altri uomini, da lui contattati attraverso siti d'incontri. Scotland Yard, a conclusione della valutazione delle accuse, ha stabilito che non ci sono prove di un reato.