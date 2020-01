Iraq, attacco dell'Iran: missili contro una base che ospita truppe americane

L'Iran ha iniziato un attacco contro una base in Iraq che ospita truppe americane. Almeno tredici missili hanno colpito la struttura di Ain Al Asad a Erbil, nel nord del Paese. La Guardia Rivoluzionaria ha riferito di aver avviato l'operazione "Soleimani Martire", lanciata per vendicare l'uccisione del generale iraniano in un raid statunitense a Baghdad. Teheran ha inoltre avvertito gli Stati Uniti di non rispondere all'attacco.