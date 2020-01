Iraq, giallo sulla lettera dei militari Usa: "Pronti a lasciare il Paese" | Il Pentagono smentisce il ritiro

I vertici militari americani in Iraq avrebbero informato la loro controparte irachena che le truppe statunitense stanno iniziano i preparativi per "lasciare" il Paese . La notizia sarebbe stata comunicata dal generale di brigata William Seely, capo della task force Usa in Iraq in una lettera al capo iracheno delle operazioni congiunte. Ma il capo del Pentagono Mark Esper ha smentito, riferendo che gli Usa non pianificano di ritirarsi dall'Iraq .

"Non so cosa sia quella lettera. Stiamo cercando di capire da dove venga, cosa sia, ma non c'è stata alcuna decisione di lasciare l'Iraq. Punto", ha aggiunto il capo del Pentagono.

Nella missiva citata da Esper si legge che le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti "si riposizioneranno nei prossimi giorni e settimane per prepararsi ad un successivo spostamento. Per svolgere questa operazione, le forze della coalizione devono prendere alcune misure affinché il trasferimento fuori dall'Iraq avvenga in modo sicuro ed efficiente".

Il Parlamento iracheno, in reazione all'uccisione del generale iraniano Qasem Solimani, aveva votato in favore della partenza delle truppe straniere nel Paese. Circa 5.200 militari americani sono di stanza in Iraq.