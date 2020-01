Soleimani, milioni di persone a Teheran per i funerali

Una folla di milioni di persone ha invaso le strade di Teheran per dirigersi all'università della capitale dove si terrà la cerimonia funebre per il comandante delle forze di Qods, Qassem Soleimani, ucciso in Iraq dalle forze statunitensi venerdì. A guidare le preghiere per il generale iraniano sarà Ali Khamenei, guida Suprema dell'Iran