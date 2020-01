La figlia di Soleimani dà del "pazzo" a Trump e minaccia gli Usa: "Arriveranno giorni bui...."

Le famiglie dei soldati statunitensi di stanza in Medio Oriente "dovrebbero aspettarsi la morte dei loro figli", ha tuonato Zeinab Soleimani, figlia del generale Qassem, ucciso in un raid americano a Baghdad, durante la cerimonia funebre per suo padre all'università di Teheran. E dalla tv di Stato ha rincarato la dose: "Pazzo di un Trump, non credere che sia finito tutto con il martirio di mio padre. Per gli americani arriveranno giorni bui".