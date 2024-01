Iran, denunciarono la morte di Mahsa Amini: reporter libere dopo 17 mesi

Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi, le reporter che denunciarono la morte di Mahsa Amini in Iran, sono tornate libere dopo 17 mesi in carcere.

Le due giornaliste parlarono del decesso della giovane curda dopo l'arresto perché non indossava il velo in modo corretto. Secondo i media locali, la Corte d'appello ha acconsentito al rilascio con una cauzione di 100 miliardi di rials ciascuna, poco più di duemila euro. Resteranno fuori dal carcere fino al processo d'appello, la cui data non è ancora stata fissata, ma non potranno uscire dal Paese.