Iran, attivista curda pubblica foto senza hijab: punita con 74 frustate

In Iran, un'attivista curda è stata punita con 74 frustate per aver diffuso una sua foto senza l'hijab, cioè il velo, scattata sul Keshavarz Boulevard a Teheran.

Lo riferisce l'Ong curda per i diritti umani Hengaw, con sede in Norvegia. Roya Heshmati, 33 anni, attivista iraniana che si oppone all'uso del velo obbligatorio, era stata condannata a un anno di reclusione con la sospensione della pena, a 74 frustate e al divieto di lasciare il Paese per tre anni.