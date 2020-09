Inghilterra, sul bus indossa un serpente al posto della mascherina per coprirsi il viso

Un uomo è salito su un autobus con un serpente al collo Quello che più ha sorpreso i passeggeri è che usava l'animale al posto della mascherina per coprirsi il viso. E' accaduto nella città di Salford , in Inghilterra . L'episodio è stato immortalato da una ragazza che si trovava sul bus e che ha poi postato il video su un gruppo Facebook. Le autorità locali hanno condannato il gesto e invitato tutti i passeggeri del trasporto pubblico a rispettare le normative.

All'inizio ho pensato che avesse una mascherina davvero molto creativa, ma poi l'ha lasciato strisciare sui corrimano e ho capito, ha detto una testimone, come riporta il Manchester Evening News. Alcuni passeggeri erano molto spaventati, mentre altri perfino divertiti.

"Le linee guida del governo affermano chiaramente che si deve trattare necessariamente di una mascherina chirurgica e che i passeggeri possono crearne una propria o indossare qualcosa di adatto, come una sciarpa o una bandana. Sebbene ci sia un minimo di libertà di interpretazione sull'argomento, non crediamo che si estenda all'uso della pelle di serpente, specialmente quando è ancora attaccata al serpente", ha dichiarato un portavoce di Transport for Greater Manchester, come riporta la Bbc.