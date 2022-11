Inghilterra, matrimonio rimandato per la guerra in Ucraina: si sposano circondati da foto di famiglia

A febbraio, Melynik e sua madre si sarebbero dovuti recare in Ucraina dall'Inghilterra per incontrare i genitori di Bilyk e organizzare il matrimonio. Il giorno prima della loro partenza, però, la Russia ha invaso l'Ucraina.

"Non credevo che ci sarebbe stata una guerra, nessuno ci credeva, invece è iniziata. È stato molto difficile", ha commentato Vitalij. In Inghilterra, Mariia ha iniziato a lavorare come donna delle pulizie a casa di Hamish Shephard, fondatore di Bridebook, una delle principali app per la pianificazione di matrimoni. Una volta appresa la sua storia, si è offerto di organizzarle (gratuitamente) il matrimonio. In due settimane, era tutto pronto. "E' stato sorprendente", ha detto Melynik.



Le madri degli sposi hanno partecipato alla cerimonia intima, mentre i loro padri non hanno potuto lasciare l'Ucraina. I due non hanno voluto regali. Piuttosto, hanno chiesto ai (pochi) ospiti presenti di fare una donazione alla Croce Rossa.