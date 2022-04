04 aprile 2022 09:05

Ucraina, gli sposi tra le macerie di Kharkiv

Per le foto del loro matrimonio, i due neosposi ucraini, Nastya Gracheva and Anton Sokolov, hanno scelto il cortile di un palazzo bombardato di Kharkiv. Prima dell'inizio della guerra Nastya era infermiera e Anton medico: ora, oltre a fornire assistenza medica gratuita, si occupano di raccogliere fondi per l'acquisto di medicine per chi ne ha bisogno.