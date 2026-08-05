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In Messico, l'influencer Cesar Gastelum è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre trasmetteva per strada in diretta streaming nella città di Culiacán, davanti a un fast food nel quartiere di Tres Ríos. In base alle informazioni delle autorità locali, il giovane, che aveva quasi 600mila follower su TikTok ed era noto per i suoi video comici, era in diretta online insieme a degli amici, quando due sicari in motocicletta, con il volto coperto dal casco, si sono avvicinati all'improvviso e il conducente ha sparato a Gastelum alla testa prima di fuggire a tutta velocità.
La diretta sul social è stata immediatamente interrotta e il filmato è stato successivamente rimosso dalla piattaforma. L'omicidio avviene nel contesto della persistente violenza a Culiacán, capoluogo dello Stato di Sinaloa, al centro di un conflitto tra fazioni rivali della criminalità organizzata per il controllo territoriale.
Cesar Gastelum, conosciuto anche come "Cesarín", era originario di Sinaloa. Aveva costruito una community di centinaia di migliaia di follower su TikTok (577mila follower e 22,2 milioni di like), Instagram (116mila), YouTube (16mila iscritti) e Kick, attraverso sketch comici, dirette streaming e video sulla sua vita quotidiana sempre più immersa nel lusso. In particolare, su Instagram, Gastelum condivideva foto di viaggi, auto ed eventi esclusivi, mentre, su YouTube, caricava vlog, avventure, compilation di video virali, contenuti culinari, video di videogiochi. Ma proprio mentre era in diretta su Kick, con lo pseudonimo di "compasexor", dove chattava con i suoi follower e condivideva contenuti, è stato ucciso.
Sarebbero almeno 10 i creator digitali assassinati a Sinaloa nelle violenze legate alle controversie interne al cartello locale. I media messicani sottolineano l'amicizia di Gastelum con il collega Leonardo Aispuro, noto come "El Gordo Peruci": nel dicembre 2024, l'influencer pubblicò una fotografia sulla tomba di Aispuro, che è stato assassinato a Sinaloa, accompagnata dal messaggio: "Non dimenticherò mai tutti i consigli che mi hai dato, mi mancherai tantissimo, amico mio", aggiungendo che dall'alto avrebbe continuato a "prendermi in giro e a dirmi di non mollare".
Le modalità di questo delitto hanno, però, ricordato il caso di Valeria Marquez, una influencer del settore beauty. Nel maggio 2025, la ragazza venne uccisa a colpi d'arma da fuoco durante una diretta TikTok nel salone in cui lavorava a Zapopan, nello Stato di Jalisco.