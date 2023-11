Indi Gregory, Corte inglese rifiuta l'appello dei genitori: lunedì il termine per il distacco del supporto vitale

La notizia sulla sentenza arriva da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, e dall'avvocato Simone Pillon, che stanno seguendo dal lato italiano gli sviluppi della vicenda, in contatto con i legali inglesi e la famiglia della piccola. Ora, fanno sapere, si lavora ad altri percorsi, che valuteranno da qui fino a lunedì, data fissata dal giudice inglese per il distacco delle macchine. I giudici inglesi, spiegano Coghe e Pillon, hanno deciso per l'estubazione di Indi Gregory, rifiutando l'autorizzazione al ricorso e un possibile cambio di giurisdizione in favore del giudice italiano. Il termine ultimo è stato fissato per lunedì, ma non si sa ancora l'orario preciso. Su questi dettagli si attendono ulteriori sviluppi.

Il giudice inglese Peter Jackson ha definito l'intervento italiano per il caso di Indi Gregory, "non nello spirito della Convenzione dell'Aia". La Corte ha inoltre affermato che i tribunali inglesi sono nella posizione migliore per valutare "l'interesse superiore" della bambina, quindi non è necessario un tribunale italiano.

La lettera del premier Meloni per il trasferimento in Italia

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, giovedì, aveva scritto una lettera alle autorità inglesi affinché, in base alla Convenzione dell'Aia per la protezione dei minori (in particolare all'articolo 32 paragrafo 1 lettera b), potessero sensibilizzare le autorità giudiziarie per rendere possibile il trasferimento della bimba. Il protocollo proposto dall'ospedale Bambino Gesù di Roma per Indi Gregory, aveva ribadito la Meloni, "prevede l'applicazione di uno stent all'efflusso del ventricolo destro per la gestione della condizione cardiologica e trattamenti sperimentali per l'aciduria idrossiglutarica D2,L2 (terapia con fenilbutirrato, terapia con citrato e dieta chetogenica)" e "durante l'attuazione di questi trattamenti, l'ospedale ha assicurato che alla bambina sarà garantita la completa assenza di dolore e la fornitura di sistemi di ventilazione che ridurranno al minimo indispensabile ogni disagio". "A differenza del protocollo proposto dall'ospedale di Nottingham, questo trattamento non è irreversibile, ma modificabile in base alle migliori esigenze del bambino", aveva spiegato il premier. "Credo fermamente", aveva concluso, che il trasferimento al Bambino Gesù "sia nell'interesse della bambina: non le causerà alcun dolore, come assicurano i nostri medici, e le darà solo un'ulteriore concreta opportunità di vivere una vita dignitosa".