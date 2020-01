Incendi in Australia, cammelli assetati diventano aggressivi e attaccano l'uomo: ne verranno abbattuti 10mila

L'Australia si appresta ad abbattere circa 10mila cammelli che, straziati dalla sete a causa delle condizioni climatiche e dell'emergenza incendi che ha colpito il Paese, stanno mettendo in pericolo alcune comunità di aborigeni. La decisione è stata presa dalle autorità, non senza esitazioni, dopo diversi casi registrati negli ultimi giorni di animali che, muovendosi in mandrie aggressive, hanno tentato di attaccare le comunità locali.