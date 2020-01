Australia, Wwf: 8mila koala dispersi negli incendi, morti 480 mln di animali

A riferirlo il Wwf, aggiungendo che si stima che siano circa 8mila i koala dispersi nelle fiamme, che nella costa nord del New South Wales hanno già ucciso circa il 30% dell'intera popolazione di questa specie. "Una notizia gravissima, dato che in tutta la regione - prima che iniziassero gli incendi - i koala erano solo circa 28.000. La maggior parte dei koala della costa orientale australiana, infatti, vive all'interno del 'Triangolo dei Koala', regione in cui la specie potrebbe estinguersi in soli 30 anni", sottolinea il Wwf. "A causa del cambiamento climatico, gli incedi diventeranno ancora più frequenti e si teme che intere specie animali e vegetali endemiche dell'Australia, possano andare perdute per sempre. Anche Kangaroo Island, l'isola dei canguri nonché meta molto ambita dai turisti, e' stata evacuata per l'emergenza incendi: un altro scrigno di natura divorato dalle fiamme che nessuno potrà più vedere come prima", prosegue l'organizzazione ambientalista.